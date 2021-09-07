Ноттінгем Форест веде переговори з аргентинцем щодо майбутньої співпраці, інформує журналіст Сезар Луїс Мерло у своєму твіттері.

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Феррейра та англійський клуб зацікавлені у трансфері, проте зараз сторони далекі від угоди. Наразі Факундо перебуває у статусі вільного агента. Зазначимо, що Ноттінгем Форест за свою історію двічі ставав тріумфатором Кубка чемпіонів та одного разу перемагав у Суперкубку УЄФА.

Екс-нападник Шахтаря взимку минулого року перебрався до Сельти, зіграв у 13 матчах та забив 1 гол. Феррейра виступав за "гірників" з 2013 по 2018 роки з перервою на оренду в Ньюкасл.

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