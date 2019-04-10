Екс-форвард Шахтаря Феррейра навідав Марлоса у лікарні

Форвард Еспаньйола Факундо Феррейра відвідав колишнього партнера у складі Шахтаря Марлоса.

"Як приємно бачити тебе, мій друже! Видужуй і повертайся сильнішим", – написав Феррейра в своєму Instagram.

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Нагадаємо, 30-річний півзахисник Шахтаря і збірної України Марлос пропустить близько шести тижнів після перенесеної операції.

У поточному сезоні Марлос провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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