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Екс-форвард Шахтаря Феррейра навідав Марлоса у лікарні

21:22 58 Читать на русском
Екс-форвард Шахтаря Феррейра навідав Марлоса у лікарні
Факундо Феррейра / ФК Еспаньйол

Форвард Еспаньйола Факундо Феррейра відвідав колишнього партнера у складі Шахтаря Марлоса.

"Як приємно бачити тебе, мій друже! Видужуй і повертайся сильнішим", – написав Феррейра в своєму Instagram.

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Нагадаємо, 30-річний півзахисник Шахтаря і збірної України Марлос пропустить близько шести тижнів після перенесеної операції.

У поточному сезоні Марлос провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Шахтар Шахтар Факундо Феррейра Факундо Феррейра Марлос Марлос
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