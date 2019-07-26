Екс-форвард Шахтаря Феррейра дублем допоміг Еспаньйолу здобути розгромну перемогу в матчі Ліги Європи

Ліга Європи — 25 лип 1186
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Зоря здобула впевнену виїзну перемогу над Будучностю в Лізі Європи
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Трансферне літо-2019: з Італії не їдуть в Іспанію, АПЛ найбільше купує в інших топ-лігахСвіт — 25 лип 662
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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: справедлива перемога "дияволів", курйозні голи, фейли голкіпера та ностальгія за АПЛСвіт — 25 лип 2336
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Шевченко поступається лише Роналду, а Зінченко підкорює Гвардіолу: українці, які найкрутіше "вистрілювали" за кордономСвіт — 25 лип 6358
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Рома розпочала перемовини з МораєсомІталія — 25 лип 2619