Екс-форвард Шахтаря Феррейра дублем допоміг Еспаньйолу здобути розгромну перемогу в матчі Ліги Європи

Еспаньйол легко обіграв Стярнан у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Ліга Європи. Кваліфікація, 2 раунд

Еспаньйол – Стярнан – 4:0

Голи: Феррейра, 49, 57, Іглесіас, 60, 68

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В першому таймі глядачі на трибунах Корнелья-Ель Прат так і не дочекалися забитих голів. Однак після перерви Еспаньйол порадував своїх уболівальників.

"Папуги" фактично знищили ісландський Стярнан, забивши 4 "сухих" голи у ворота суперника. Відзначимо, що дубль в активі колишнього нападника Шахтаря Факундо Феррейри.

Відео першого гола Феррейри:

Відео другого гола Феррейри: