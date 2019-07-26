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Екс-форвард Шахтаря Феррейра дублем допоміг Еспаньйолу здобути розгромну перемогу в матчі Ліги Європи

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Екс-форвард Шахтаря Феррейра дублем допоміг Еспаньйолу здобути розгромну перемогу в матчі Ліги Європи
Факундо Феррейра / фото: Еспаньйол

Еспаньйол легко обіграв Стярнан у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

 

Ліга Європи. Кваліфікація, 2 раунд

Еспаньйол – Стярнан – 4:0

Голи: Феррейра, 49, 57, Іглесіас, 60, 68

Зоря здобула впевнену виїзну перемогу над Будучностю в Лізі Європи

В першому таймі глядачі на трибунах Корнелья-Ель Прат так і не дочекалися забитих голів. Однак після перерви Еспаньйол порадував своїх уболівальників.

"Папуги" фактично знищили ісландський Стярнан, забивши 4 "сухих" голи у ворота суперника. Відзначимо, що дубль в активі колишнього нападника Шахтаря Факундо Феррейри.

Відео першого гола Феррейри:

Відео другого гола Феррейри:

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Теги
Факундо Феррейра Факундо Феррейра Еспаньйол Еспаньйол Ліга Європи Відеоновини Еспаньйол - Стярнан
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