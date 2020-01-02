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Екс-форвард Шахтаря Едуардо анонсував завершення кар'єри гравця – у хорвата вже є плани на майбутнє

18:10 948 Читать на русском
Екс-форвард Шахтаря Едуардо анонсував завершення кар'єри гравця – у хорвата вже є плани на майбутнє
Едуардо / Сайт Шахтаря

Колишній нападник Шахтаря, Арсенала та збірної Хорватії Едуардо поділився думками щодо своїх найближчих перспектив.

"Наразі у мене є пропозиції від невеликих клубів, які виступають в Лізі Каріока. Це перша частина чемпіонату Бразилії, яка проходить до травня. Мене кличе Боавішта з Ріо, але я ще нічого не вирішив. Так чи інакше, моя кар'єра скоро завершиться, із серйозним футболом для мене покінчено.

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Поки немає амбіцій щодо роботи тренером. Я хотів би залишитися у футболі, співпрацювати з агентами. Зараз я маю зв'язки з найбільшими бразильськими агентствами.

Я рекомендую молодих і талановитих гравців іншим клубам. Наприклад, нещодавно я запропонував двох бразильців хорватському Вараждину. Я розглядаю варіант зі вступом на курси УЄФА для футбольних менеджерів", – сказав Едуардо в інтерв'ю Sportske.

Нагадаємо, Едуардо виступав за Шахтар з 2010 по 2014 роки, а також з 2015-го по 2016-ий. Його останнім клубом була польска Легія, з якою він розірвав контракт у січні 2019 року.

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Едуардо Едуардо Шахтар Шахтар
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