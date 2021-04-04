Крістіано Лукареллі та його Тернана оформили дострокове підвищення у класі. Це стало можливим завдяки впевненій перемозі (4:1) над найближчим переслідувачем – Авелліно.

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Після 32-х зіграних турів "звірі", яких очолює екс-форвард Шахтаря, відірвались від Авелліно на 18 очок і стали недосяжними на вершині турнірної таблиці. Колектив Лукареллі не стримував емоцій після такого тріумфу, а святкування було дуже несподіваним, але гучним – в маленькому авто на стадіоні.

Зауважимо, сам Крістіано Лукареллі провів у складі української команди менше року (сезон 2007/08), після чого повернувся в Італію, де у 2012-му завершив кар'єру та став тренером.

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