Екс-бомбардир Олександрії Денис Безбородько найближчим часом може повернутися у свою колишню команду.

Олександрія оголосила про відхід одразу 5 гравців – серед них два ветерани

26-річний футболіст тренується з Десною і вже незабаром може підписати контракт з чернігівським клубом, повідомляє видання Sportarena. До слова, Денис вже виступав за Десну з 2017 по 2019 р. Під керівництвом Олександра Рябоконя він зіграв 54 матчі, в яких забив 15 голів і віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, Безбородько – вихованець Шахтаря. Професіональну кар'єру футболіста розпочав саме у донецькому клубі у 2011 році, однак за головну команду не провів жодного матчу. Окрім вищеназваних колективів встиг пограти за Зорю та Маріуполь. У поточному сезоні провів за Олександрію 11 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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