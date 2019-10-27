Екс-форвард Шахтаря Арендарук: Тренування на аматорському рівні нічим не відрізняються від професіональних клубів

Колишній нападник Шахтаря, а нині форвард аматорського Рубікона Денис Арендарук, розповів про виступи за новий клуб.

"Відмінності звичайно ж є, і суттєві. Але все ж поле і ворота тут такі ж, як і в матчах Прем'єр-ліги. А самовіддача деяких гравців нітрохи не поступається футболістам професійних клубів.

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Мені подобається, що незважаючи на статус аматорів, в клубі ведеться дуже серйозна робота. Керівництвом ставляться високі цілі: перейти за підсумками сезону в Другу лігу, а також стати чемпіонами Києва серед команд вищої ліги.

Тренування в Рубіконі практично не відрізняються від занять в професійних командах. Так, у нас молода команда – в складі немає 28-річних гравців і старше, але з іншого боку молодь отримує відмінний досвід виступів", – поділився Арендарук в коментарі Footboom.

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