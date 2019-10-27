toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕСТ ХЕМ - ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СІТІ - АСТОН ВІЛЛА

Екс-форвард Шахтаря Арендарук: Тренування на аматорському рівні нічим не відрізняються від професіональних клубів

10:34 78 Читать на русском
Екс-форвард Шахтаря Арендарук: Тренування на аматорському рівні нічим не відрізняються від професіональних клубів
Денис Арендарук / фото: ФК Шахтар

Колишній нападник Шахтаря, а нині форвард аматорського Рубікона Денис Арендарук, розповів про виступи за новий клуб.

"Відмінності звичайно ж є, і суттєві. Але все ж поле і ворота тут такі ж, як і в матчах Прем'єр-ліги. А самовіддача деяких гравців нітрохи не поступається футболістам професійних клубів.

Фіналіст юнацької ЛЧ грає за аматорський клуб – ще недавно він був великим талантом Шахтаря

Мені подобається, що незважаючи на статус аматорів, в клубі ведеться дуже серйозна робота. Керівництвом ставляться високі цілі: перейти за підсумками сезону в Другу лігу, а також стати чемпіонами Києва серед команд вищої ліги.

Тренування в Рубіконі практично не відрізняються від занять в професійних командах. Так, у нас молода команда – в складі немає 28-річних гравців і старше, але з іншого боку молодь отримує відмінний досвід виступів", – поділився Арендарук в коментарі Footboom.

Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Голкіпер пропустив у власні ворота, святкуючи неіснуючий гол – фіаско дня
06:00
4158
Теги
Шахтар Шахтар Денис Арендарук Денис Арендарук Чемпіонат України серед аматорів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Львів – Десна: анонс матчу УПЛ
    Україна — 09:00137 Львів – Десна: анонс матчу УПЛ
7
год
:
46
хв
Ліверпуль
18:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук