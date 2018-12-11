Екс-форвард Шахтаря Адріано спростував чутки про відхід зі Спартака

Форвард московського Спартака Луїс Адріано заявив, що продовжить грати в російському клубі.

"Правда полягає в тому, що я футболіст Спартака. У мене діючий контракт, тому хочу запевнити уболівальників, що вся ця інформація, яка з'являється в інтернеті, не більше ніж чутки.

Екс-форвард Шахтаря Адріано може повернутись в Інтернасьйонал

Я продовжу грати за Спартак, захищаючи кольори нашого клубу", – цитує Адріано офіційний Твіттер Спартака.

Раніше була інформація про можливий перехід бразильця в Галатасарай та Інтернасьйонал.

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