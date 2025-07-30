"Ми рухаємося до чогось іншого, і команда повинна буде змиритися з певними речами. Я вважаю, що Гасперіні вміє добре вливатися в колектив і завойовувати авторитет. Він має важливі тактичні переконання, підбирає гравців, які відповідають його стилю гри. На мою думку, вже починає щось проглядатися, а після закінчення трансферного вікна, цього буде ще більше. Це був правильний вибір для нього і для Роми. Ще рано, але я уявляю собі Рому в ролі головного героя. Дует Рома – Гасперіні буде дуже добре працювати.

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Хто стане сюрпризом у Ромі Гасперіні? Фергюсон. Також новачки, але і дехто зі старої гвардії, яким доведеться змінюватись. Фергюсон – це щось інше, він буде працювати з тренером, який завжди витягував найкраще з нападників. Що повинен робити Довбик? Він повинен підвищити інтенсивність, інакше він не гратиме у Гасперіні", – розповів Баццані в інтерв'ю TMW.

Нагадаємо, Довбик у минулому сезоні провів 45 матчів у складі Роми, записавши до свого активу 17 голів та 4 асисти. У кампанії 2025/26 Артем працюватиме під керівництвом Джан П'єро Гасперіні, який тренував Руслана Маліновського в Аталанті, а в сезоні 2023/24 привів бергамасків до перемоги в Лізі Європи.

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