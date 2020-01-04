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Екс-форвард Роми та Мілана Дестро повернувся до Дженоа

14:57 101 Читать на русском
Екс-форвард Роми та Мілана Дестро повернувся до Дженоа
Маттіа Дестро / LaPresse

Аутсайдер італійської Серії А Дженоа продовжує підсилюватися досвідченими виконавцями задля збереження прописки в еліті. На Луїджі Ферраріс переїхав нападник Болоньї Маттіа Дестро.

"Грифони" орендували 28-річного форварда до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Бехрамі оформив повернення в Дженоа

Влітку Дестро стане вільним агентом, тому, вочевидь, прагнутиме проявити себе в Дженоа, щоб отримати повноцінний контракт. Саме в Генуї нападник дебютував на професіональному рівні. Також він грав за Сієну, Рому, Мілан, викликався до збірної Італії.

У нинішньому сезоні Маттіа Дестро не входить у плани керманича Болоньї Сініші Міхайловіча й провів лише 5 матчів у Серії А. Форвард став уже третім новачком "грифонів" після Періна та Бехрамі.

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Трансфери Італія Трансфери Чемпіонату Італії Маттіа Дестро Маттіа Дестро Болонья Болонья Дженоа Дженоа
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