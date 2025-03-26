"Судити нападника прийнято за кількістю забитих голів. І, скажімо так, у цьому плані Довбик виступає не так уже й погано. Але я не бачу його активної участі в командній грі, він часто програє боротьбу за м’яч. Артем повинен давати більше. Тим більше, що коштував чимало.

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Сподіваюся, це лише питання адаптації, як це було в першому сезоні Джеко. Безперечно, на нього впливають ситуація в Україні та деякі травми. Я хотів би дати хлопцеві одну пораду: святкувати голи, ділитися цим моментом радості з уболівальниками. Це також може йому допомогти", – поділився Товальєрі в інтерв'ю Siamo la Roma.

Нагадаємо, Довбик приєднався до Роми минулого літа, зіграв за "вовків" 38 матчів, у яких відзначився 15 голами та 4 асистами.

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