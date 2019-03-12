Екс-форвард Реала та Арсенала Баптішта покинув румунський Клуж

Колишній нападник мадридського Реала, лондонського Арсенала, низки інших клубів, а також збірної Бразилії Жуліо Баптішта більше не гратиме за румунський ЧФР Клуж.

Бразильський ветеран отримав статус вільного агента, повідомляє офіційний сайт Клужа.

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Баптішта та румунський клуб припинили співпрацю за обопільною згодою. 37-річний нападник став гравцем ЧФР лише в серпні. Однак, заграти в чемпіонаті Румунії бразильцю не вдалося. Він провів за "залізничників" лише 3 матчі в усіх турнірах.

Раніше Жуліо Баптішта грав на батьківщині за Сан-Паулу та Крузейро, іспанські Севілью, Реал, Малагу, лондонський Арсенал, італійську Рому та Орландо Сіті з МЛС.

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