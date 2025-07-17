Хетафе активно працює над трансфером Луки Йовіча – 27-річного нападника, який залишив Мілан і зараз має статус вільного агента. Як повідомляє Marca, сербського форварда запропоновували мадридському клубу, що вже вивчає можливість оформлення угоди.

Форвард Мілана може перейти в мексиканський клуб – переговори вже ведуться

Ключовими умовами є проходження медогляду та домовленість щодо зарплати. У Мілані Йовіч отримував 3,28 мільйона євро на рік – для Хетафе це надто висока сума. Проте ситуацію може змінити очікуваний продаж Крістантуса Уче до АПЛ, що вивільнить бюджет.

Щоб вкластися в ліміт зарплат, Хетафе також розглядає продаж одного зі своїх найбільш оплачуваних гравців – Борхи Майораля, що може відкрити шлях для переходу Йовіча.

У сербського форварда вже був період у столиці Іспанії – він виступав за Реал з 2019 по 2022 рік (у 2021 грав в оренді за Айнтрахт). Потім були Фіорентина та Мілан, де форвард провів два сезони, зіграв 47 матчів, забив 13 голів і виграв Суперкубок Італії.

Йовіч, за даними джерела, позитивно ставиться до повернення в Іспанію. Основним конкурентом Хетафе залишається мексиканський Крус Асуль, який першим розпочав переговори, але зараз поставив процес на паузу через активність іспанського клубу.

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