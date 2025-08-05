Афінський АЕК офіційно оголосив про трансфер нападника Луки Йовіча. 27-річний гравець збірної Сербії приєднався до команди після завершення контракту з Міланом, за який він виступав останні два сезони.

Екс-гравець Реала і Мілана переходить у клуб, за який виступали українці

Йовіч – вихованець Црвени Звезди. У 2016 році він голосно заявив про себе в Айнтрахті: 36 голів у 75 матчах, Кубок Німеччини 2018/19, визнання найкращим центрфорвардом Бундесліги та потрапляння до символічних збірних чемпіонату і Ліги Європи.

У 2019 році Реал Мадрид заплатив за серба 60 мільйонів євро. З "вершковими" він двічі ставав чемпіоном Іспанії та вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 2021/22. Також мав коротку оренду назад в Айнтрахт у 2021-му.

Після не надто вдалого періоду в Реалі Йовіч перезапустив кар’єру у Фіорентині, де забив 13 голів у 50 матчах, а згодом перейшов до Мілана – ще 13 м’ячів у 47 зустрічах. У квітні 2025-го був визнаний MVP місяця в складі "россонері".

У доробку нападника – 45 матчів і 11 голів за збірну Сербії, з якою він грав на чемпіонаті світу-2018, чемпіонаті світу-2022 та Євро-2024, де також відзначився забитим м’ячем. Зазначимо, що Йовіч зашкварився разом зі збірною Сербії, взявши участь у товариському матчі проти збірної Росії у березні 2024 року.

Росія вперше з початку повномасштабної війни зіграє з європейською збірною – відома дата ганебного матчу