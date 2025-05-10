Екітіке буде проданий Айнтрахтом цього літа, стверджує Фабріціо Романо. Зазначається, що вже були контакти із представниками гравця з боку топ-клубів з АПЛ.

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Сам Екітіке наразі хоче зосередитись на досягненні місця, яке забезпечить місце у Лізі чемпіонів Айнтрахту на наступний сезон, після чого буде розв'язувати питання стосовно свого майбутнього.

Нагадаємо, Айнтрахт викупив Екітіке з ПСЖ минулого літа за 16,5 млн євро. У поточному сезоні Уго зіграв у 46 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився 22 голами та 11 асистами.

Hugo Ekitike will leave Eintracht Frankfurt in the summer, plan clear as several top clubs have already made contact.



Premier League top sides approached Eintracht and player’s camp; Ekitike wants to focus on reaching UCL with Eintracht and then decide his future right after. pic.twitter.com/BFSnGwFgeU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2025

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