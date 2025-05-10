Екс-форвард ПСЖ змінить клуб влітку – на нього чекають в АПЛ після успіхів у Німеччині
Нападник Айнтрахта Франкфурт Уго Екітіке змінить клубну прописку вже після завершення сезону.
Екітіке буде проданий Айнтрахтом цього літа, стверджує Фабріціо Романо. Зазначається, що вже були контакти із представниками гравця з боку топ-клубів з АПЛ.
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Сам Екітіке наразі хоче зосередитись на досягненні місця, яке забезпечить місце у Лізі чемпіонів Айнтрахту на наступний сезон, після чого буде розв'язувати питання стосовно свого майбутнього.
Нагадаємо, Айнтрахт викупив Екітіке з ПСЖ минулого літа за 16,5 млн євро. У поточному сезоні Уго зіграв у 46 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився 22 голами та 11 асистами.
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