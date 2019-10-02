Екс-форвард Ніцци зізнався, чому поцупив годинник у одноклубника

Екс-нападник французького клубу Ламін Діабі пояснив, чому вкрав годинник вартістю 70 тисяч євро у свого одноклубника Каспера Дольберга у роздягальні команди.

"Я вчинив так не через жадібність, а через розчарування і заздрість. Мені всього 18 років, але це не виправдання. Моя складна ситуація контрастувала з успіхом Дольберга. Я взяв його годинник без причини, можливо, трохи через ревнощі.

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Замість того, щоб битися за місце на полі, я зробив боягузливий вчинок. Тепер я покидаю команду, де завжди хотів досягати успіху і процвітати. Це найбільше покарання для мене", – написав Діабі на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, керівництво Ніцци вирішило в односторонньому порядку розпрощатись із Ламіном Діабі, який раніше зізнався у крадіжці годинника. Дольберг виявив пропажу свого годинника вартістю 70 тисяч євро. Данець звернувся у поліцію, яка провела розслідування події. Діабі в супроводі адвокатів визнав факт крадіжки, а також зобов'язався відшкодувати збиток Касперу.

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