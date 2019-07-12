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Екс-форвард Мілана офіційно став одноклубником Шахова в Лечче

19:53 201 Читать на русском
Екс-форвард Мілана офіційно став одноклубником Шахова в Лечче
Джанлука Лападула / фото із соцмереж

Італійський нападник Джанлука Лападула продовжить кар'єру в складі новачка Серії А.

Лечче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Джанлукою Лападулою.

Лечче офіційно презентував Шахова

Зазначається, що "джалороссі" орендували 29-річного форварда до кінця сезону з правом повноцінного викупу.

Нагадаємо, нещодавно новачок Серії А також оголосив про трансфер українського півзахисника Євгена Шахова.

Від Заварова до Шахова: всі українці, які потрапляли у клуби Серії А

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