Екс-форвард Мілана офіційно став одноклубником Шахова в Лечче

Італійський нападник Джанлука Лападула продовжить кар'єру в складі новачка Серії А.

Лечче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Джанлукою Лападулою.

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Зазначається, що "джалороссі" орендували 29-річного форварда до кінця сезону з правом повноцінного викупу.

Нагадаємо, нещодавно новачок Серії А також оголосив про трансфер українського півзахисника Євгена Шахова.

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