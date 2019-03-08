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Екс-форвард Металіста Жажа став гравцем корейського Соннама

13:28 112 Читать на русском
Екс-форвард Металіста Жажа став гравцем корейського Соннама
Жажа Коелью / Belga

Колишній нападник харківського Металіста Жажа Коелью став гравцем клубу Соннам із Південної Кореї.

Досвідчений бразилець виступатиме за Соннам. Цю інформацію підтвердив офіційний твіттер клубу.

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На Корейський півострів Жажа перебрався в статусі вільного агента. Два останні роки він провів у Прем'єр-лізі Таїланду, де захищав кольори місцевих грандів – Бурірам Юнайтед і Муангтонг Юнайтед.

У сезоні-2018 Жажа Коелью 12 матчів у першості Таїланду, в яких забив 14 м'ячів. У 2008-2010 рр, а також у сезоні 2013/14 форвард грав у харківському Металісті, з яким здобув срібні медалі чемпіонату України та грав у єврокубках.

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