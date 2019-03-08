Екс-форвард Металіста Жажа став гравцем корейського Соннама

Колишній нападник харківського Металіста Жажа Коелью став гравцем клубу Соннам із Південної Кореї.

Досвідчений бразилець виступатиме за Соннам. Цю інформацію підтвердив офіційний твіттер клубу.

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На Корейський півострів Жажа перебрався в статусі вільного агента. Два останні роки він провів у Прем'єр-лізі Таїланду, де захищав кольори місцевих грандів – Бурірам Юнайтед і Муангтонг Юнайтед.

У сезоні-2018 Жажа Коелью 12 матчів у першості Таїланду, в яких забив 14 м'ячів. У 2008-2010 рр, а також у сезоні 2013/14 форвард грав у харківському Металісті, з яким здобув срібні медалі чемпіонату України та грав у єврокубках.

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