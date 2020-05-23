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Екс-форвард Металіста покінчив життя самогубством

15:11 4398 Читать на русском
Екс-форвард Металіста покінчив життя самогубством
Мілян Мрдаковіч / Friso Gentsch

Відомий сербський футболіст, який свого часу виступав в Україні, вкоротив собі віку.

Колишній нападник харківського Металіста Мілян Мрдаковіч застрелився у власній квартирі, повідомляє видання Sportske.net.

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Трагедія сталась у центрі Белграда в орендованій квартирі, де 38-річний екс-футболіст мешкав разом зі своєю дівчиною. Після того, як Мрдаковіч сів на ліжко і зі словами "Я більше не можу" взяв пістолет, дівчина втекла з квартири і зателефонувала в поліцію. Правоохоронці після прибуття виявили тіло відомого футболіста – Мілян вистрілив собі в голову.

Нагадаємо, Мрдаковіч розпочав професіональну кар'єру футболіста у бельгійському Андерлехті. У Металіст нападник перейшов з австрійського Ред Булла у 2005 році і провів у команді Маркевича сезон 2005/06.

Загалом встиг пограти у футболках більше 20 клубів. Виступав за збірну Сербії на Олімпійських іграх в Пекіні у 2008 році. Повісив бутси на цвях на батьківщині у 2017 році. За свою кар'єру забив 150 голів у 397 іграх.

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