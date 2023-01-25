В останній тиждень зимового трансферного вікна Севілья планує внести декілька змін у свій склад. Очікується, що андалузький клуб позбудеться одного з гравців. Як повідомляє журналіст TyC Sports Сезара Луїса Мерло, Папу Гомес покине клуб.

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Аргентинець, який нещодавно виграв із національною збірною чемпіонат світу, може перебратися грати до Бразилії. Васко да Гама, в якому грає колишній півзахисник Шахтаря Алекс Тейшейра, вже почав перемови з Севільєю. Папу Гомес готовий повернутися до Південної Америки. Однак спортивний директор андалузців Мончі хотів би спочатку знайти заміну гравцю.



В цьому сезоні Папу Гомес провів 12 матчів у складі Севільї. В його активі лише одна результативна передача. Нагадаємо, що андалузький клуб посідає 15 місце в турнірній таблиці та всього на один пункт випереджає зону вильоту.

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