Екс-форвард Манчестер Юнайтед і Вільяреала Россі став гравцем Реала Солт-Лейк

Нападник Джузеппе Россі перебрався до складу американського Реала Солт-Лейк. Клуб виступає у Західній конференції МЛС.

Досвідчений форвард підписав контракт із "кларето-кобальтовими", повідомляє офіційний сайт клубу.

Бекхем підтвердив, що контактував з Мессі та Роналду стосовно їхнього переходу в Інтер Маямі

Деталі угоди 33-річного нападника з Реалом Солт-Лейк наразі невідомі. Останнім клубом італійця був Дженоа, за який він виступав у сезоні 2017/18. Минулоріч Россі тренувався разом із Вільяреалом, але "Жовта субмарина" не запропонувала йому контракт.

Італійський форвард є вихованцем англійського Манчестер Юнайтед, хоч і народився у Сполучених Штатах. Також він виступав за Ньюкасл, Парму, Вільяреал, Фіорентину, Леванте та Сельту. Окрім того, в активі Джузеппе Россі 30 матчів за збірну Італії, у яких забив 7 м'ячів.