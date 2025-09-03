Форвард Севільї Келечі Іхеаначо продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Шотландії.

Селтік офіційно оголосив про перехід нападника Келечі Іхеаначо. 28-річний нігерієць приєднався до шотландського клубу на правах вільного агента.

Алексіс Санчес знайшов новий клуб – він перейшов до лав 8-разового переможця єврокубків

Угода з Селтіком розрахована на один рік з можливістю продовження ще на сезон. Напередодні переходу до "кельтів" Іхеаначо розірвав контракт з Севільєю.

Келечі виступав також за Манчестер Сіті, Лестер та Мідлсбро. За Севілью нігерієць відіграв лише в 11 матчах, в яких забив три голи.

До слова, Селтік виступатиме в Лізі Європи цього сезону.

Рейнджерс розписав нічию з Селтіком у дербі "Олд Фірм" після ганебних 1:9 в ЛЧ – екс-партнер Циганкова дебютував