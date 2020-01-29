Екс-форвард Манчестер Сіті Боні перебрався на Близький Схід

Івуарійський нападник Вілфрід Боні продовжить кар'єру в Аль-Іттіхаді.

Клуб із Саудівської Аравії на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер 31-річного форварда.

Аль-Садд Хаві став володарем Кубка наслідного принца Катару

Боні залишався без команди після розриву контракту з катарським Аль-Арабі у липні минулого року. До того він упродовж 5,5 сезонів виступав у Англії за такі команди як Суонсі, Манчестер Сіті та Сток Сіті. Найвдаліший період кар'єри Боні був у кампаніях 2013/14 і 2014/15 за "лебедів" – 25 голів у 54 матчах. Після переходу в Манчестер Сіті за 28 млн фунтів результативність івуарійця пішла на спад.

За підсумками 15 турів чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Іттіхад посідає 12 сходинку з 16-ти.

Зінченко очікує на безнадійне дербі Манчестера, борг Ліверпуля та полювання на грандів в Іспанії – топ-5 матчів мідвіку