Екс-форвард Малаги та Марселя Коке арештований – він виявився лідером злочинного угруповання

Колишній нападник іспанської Малаги, французького Марселя, грецького Аріса та низки інших клубів Серхіо Коке Контрерас виявився злочинцем.

36-річний екс-футболіст був арештований Національною гвардією Іспанії, повідомляє El Confidencial.

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Коке та його спільники були затримані в ході спецоперації по боротьбі з розповсюдженням наркотиків. У будинку колишнього форварда знайшли величезну суму грошей. Крім того, в пов'язаних із бандою приміщеннях вилучили тонни гашишу та зброю. Коке, за версією слідства, був одним із лідерів злочинного угруповання.

Серхіо Коке є вихованцем Малаги, але заграти в першій команді "анчоусів" не зумів. Також він виступав за Марсель, лісабонський Спортінг, а найкращі роки кар'єри провів в грецькому Арісі. Також нападник пограв в екзотичних чемпіонатах на кшталт азербайджанської Прем'єр-ліги, болівійської Прімери та індійської Суперліги.

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