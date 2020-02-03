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Екс-форвард Ліверпуля Крауч стане ведучим власного шоу на BBC

16:15 125 Читать на русском
Екс-форвард Ліверпуля Крауч стане ведучим власного шоу на BBC
Пітер Крауч / Фото з відкритих джерел

Колишній гравець збірної Англії Пітер Крауч вирішив спробувати себе на телебаченні.

Відомий англійський нападник Пітер Крауч буде вести власне телевізійне шоу на каналі BBC One у прайм-тайм, повідомляє видання Daily Mail.

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39-річний екс-футболіст стане ведучим розважальної програми, назва якої поки зберігається в секреті. Цікаво, що Крауч сам не напрошувався в ефір – на представників каналу справив враження успіх подкасту Крауча. Як наслідок, Пітеру одразу запропонували підписати річний контракт. Шоу Крауча стартує у червні 2020 року – приблизно в один час з чемпіонатом Європи по футболу.

Нагадаємо, Пітер зав’язав з великим футболом у липні 2019 року. За свою кар'єру форвард встиг пограти у багатьох англійських клубах, таких як: КПР, Портсмут, Астон Вілла, Норвіч, Саутгемптон, Ліверпуль, Тоттенхем та інших. Основну частину своєї кар'єри Пітер провів у Сток Сіті. Також Крауч зіграв 42 матчі за збірну Англії, забивши 22 м'ячі.

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