Екс-форвард Ліверпуля Крауч стане ведучим власного шоу на BBC

Колишній гравець збірної Англії Пітер Крауч вирішив спробувати себе на телебаченні.

Відомий англійський нападник Пітер Крауч буде вести власне телевізійне шоу на каналі BBC One у прайм-тайм, повідомляє видання Daily Mail.

Екс-форвард Арсенала стане героєм реаліті-шоу

39-річний екс-футболіст стане ведучим розважальної програми, назва якої поки зберігається в секреті. Цікаво, що Крауч сам не напрошувався в ефір – на представників каналу справив враження успіх подкасту Крауча. Як наслідок, Пітеру одразу запропонували підписати річний контракт. Шоу Крауча стартує у червні 2020 року – приблизно в один час з чемпіонатом Європи по футболу.

Нагадаємо, Пітер зав’язав з великим футболом у липні 2019 року. За свою кар'єру форвард встиг пограти у багатьох англійських клубах, таких як: КПР, Портсмут, Астон Вілла, Норвіч, Саутгемптон, Ліверпуль, Тоттенхем та інших. Основну частину своєї кар'єри Пітер провів у Сток Сіті. Також Крауч зіграв 42 матчі за збірну Англії, забивши 22 м'ячі.

Пітер Крауч: Гулівер, який забивав на будь-який смак, танцював у стилі робота та повернув Тоттенхем у Кубок чемпіонів