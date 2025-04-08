Зарплата Керролла в Бордо становить 1614 євро брутто (менше 1400 євро нетто). Вся надія форварда на бонуси, і в суботньому матчі з Сен-Прайв-Сент-Ілер він оформив дубль (2:1). Тепер він забив за екс-команду Данила Ігнатенка 10 м'ячів, завдяки чому отримав премію в розмірі 2000 євро. Про це інформує Sud Ouest.

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Наразі Бордо грає в Національному чемпіонаті 2, який є четвертим дивізіоном Франції. Команда посідає третє місце в групі B, відстаючи від лідера Сен-Мало на шість очок. Підвищення можливе тільки в разі фінішу на першому місці.

У липні минулого року клуб оголосив про банкрутство. Таким чином, через 87 років він позбувся професійної ліцензії, і було ухвалено рішення про закриття академії. Бордо також автоматично був знижений у класі.

У 2011 році Керролл перейшов з Ньюкасла в Ліверпуль за 35 мільйонів фунтів стерлінгів, що зробило його найдорожчим англійським футболістом в історії. Він також 9 разів грав за збірну Англії.

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