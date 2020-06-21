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Екс-форвард Ліверпуля і ПСЖ завершив кар'єру в 31

20:58 - Читать на русском
Екс-форвард Ліверпуля і ПСЖ завершив кар'єру в 31
Давід Нгог / Getty Images

Нападник Давід Нгог вирішив припинити виступи на професіональному рівні.

Про рішення француза повідомив офіційний сайт Жальгіріса, який став останнім клубом для 31-річного гравця.

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Нгог виховувався у академії ПСЖ, однак провів лише 18 матчів у складі рідної команди. Тоді ще молодого нападника помітив Ліверпуль, але й в Англії результати Давіда важко назвати вражаючими – 9 голів у 63 поєдинках за "червоних".

Травми і слабка гра остаточно добили кар'єру Нгога. Взимку цього року він перейшов з Гонведа в Жальгіріс на правах вільного агента, провів два матчі і таки здався.

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Теги
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