Білорус приєднався до Хімок на правах вільного агента, а деталі його контракту з росіянами поки не розголошуються, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Для мене перехід у Хімкі – новий етап і нові емоції. РПЛ – це цікавий для мене виклик. Я не так багато грав останнім часом, тому встиг засумувати за великими перемогами. Дуже радий перейти сюди, битися за клуб і досягати результату. В Угорщині у мене була супутникова тарілка, і була можливість дивитися всі матчі російської Прем'єр-ліги, я стежив за чемпіонатом, в якому мені доведеться грати.

Перед підписанням контракту встиг поспілкуватися з головним тренером Дмитром Гуньком. Мене представили команді, і я познайомився з хлопцями. Починаю посилено працювати", – поділився Сігневіч у коментарі прес-службі Хімок.

Останнім клубом білоруського нападника став угорський Ференцварош, який тренує Сергій Ребров. В його активі 31 матч та всього 3 голи і 1 асист у сезоні 2019/20.

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