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Екс-форвард Карпат став найкращим нападником чемпіона Латвії

12:41 432 Читать на русском
Екс-форвард Карпат став найкращим нападником чемпіона Латвії
Роман Дебелко / ФК Рига

Український легіонер латвійського клубу Роман Дебелко став найкращим гравцем Риги у сезоні-2019.

Після останнього матчу сезону у латвійській Суперлізі чемпіон країни ФК Рига влаштував святкування на честь перемоги у першості країни. Окрім того, відбулось нагородження найкращих гравців команди.

Три українці стали чемпіонами Латвії у складі Риги

Звання найкращого нападника отримав 26-річний форвард Роман Дебелко, повідомляє офіційний сайт ФК Рига.

Українець зіграв за свій клуб в 11 матчах і відзначився сім разів. До слова, 26-річний вихованець івано-франківського футболу перебрався у чемпіонат Латвії влітку цього року на правах вільного агента. Попереднім клубом Дебелка були львівські Карпати, в яких він провів два роки.

Нагадаємо, Рига достроково стала чемпіоном своєї країни, ставши недосяжною для суперників за два тури до завершення першості. Окрім Дебелка золоті медалі отримають ще двоє українців – нападник Мирослав Славов та півзахисник В'ячеслав Шарпар. Цікаво, що минулого року Рига також стала чемпіоном – до перемоги команду вперше в її історії привів нинішній наставник Зорі Віктор Скрипник.

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Карпати Карпати Світ Рига Рига В'ячеслав Шарпар В'ячеслав Шарпар Мирослав Славов Мирослав Славов Роман Дебелко Роман Дебелко Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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