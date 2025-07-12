Нападник Ростислав Тарануха залишає Оболонь на правах вільного агента. Про своє рішення повідомив сам гравець у своєму Instagram.

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"На жаль обставини можуть бути сильнішими за нас. Настав час йти різними дорогами…Я щиро дякую вболівальникам за палку підтримку, за любов і емоції, якими ви мене надихали! Завдяки вам на Оболонь Арені панує неймовірна атмосфера, якій позаздрять топ клуби європейських чемпіонатів! Кожному працівнику клубу, тренерам, керівникам, президенту клубу низький уклін і подяка за комфортні умови, досвід і дорогоцінний час проведений разом! Всім партнерам по команді я бажаю здоров’я, успіхів і досягнення поставлених цілей! Ви неймовірний колектив і заслуговуєте найкращого! Обіймаю кожного", – написав Тарануха у своїй соцмережі.

Нагадаємо, що до Оболоні Тарануха виступав за Полісся, Суми, Карпати та Кремінь. В складі Оболоні нападник провів 58 матчів, у яких відзначився 6 голами та 3 асистами.

Transfermarkt оцінює гравця в 350 тисяч євро.

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