Екс-форвард Карпат може продовжити кар'єру в чемпіонаті Швейцарії

Ще один представник чемпіонату України може перейти у європейську першість.

Сенегальський нападник Матар Дійє, який нещодавно покинув львівські Карпати, за які виступав на правах оренди, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Швейцарії, повідомляє видання Sport.ch.

Матар Дійє покинув Карпати, – журналіст

22-річний футболіст зацікавив лідерів Суперліги – Янг Бойз і Санкт-Галлен. Зазначається, що Матар вже встиг провести переговори з Санкт-Галленом. Також у гравця був контакт з представниками Янг Бойз.

Цікаво, що портал Transfermarkt вказує, що Матар став вільним агентом, хоча Олімпік, якому належить контракт футболіста, не повідомляв про відхід гравця.

Нагадаємо, Дійє перейшов у донецьку команду у січні 2019 року з італійського Есте у статусі вільного агента. З лютого по червень 2020-го виступав на правах оренди за львівські Карпати. У поточному сезоні провів в УПЛ 17 поєдинків, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.

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