Екс-форвард Карпат Кузнєцов покинув Спартак після призначення Тедеско

Колишній нападник львівських Карпат, Севастополя та низки інших клубів Сергій Кузнєцов попрощався із московським Спартаком. Донедавна він виконував обов'язки головного тренера "червоно-білих".

Колишній помічник Олега Кононова пішов зі Спартака, повідомляє офіційний сайт клубу.

Екс-керманич Шальке Тедеско очолив Спартак

Кузнєцов, який упродовж двох тижнів виконував обов'язки керманича москвичів, не увійшов до тренерського штабу Доменіко Тедеско. Німець італійського походження очолив "червоно-білих" у понеділок. Його асистентами в столиці Росії стали екс-оборонець збірної Німеччини Андреас Хінкель і тренер воротарів Макс Урванчкі.

Сергій Кузнєцов передусім відомий за виступами в Карпатах і Севастополі. У червні 2018-го він увійшов до тренерського штабу екс-тренера львів'ян Кононова в тульському Арсеналі, а в листопаді того ж року перебрався з ним до Спартака.

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