Український форвард Денис Васін вже найближчим часом може стати гравцем Львова, повідомляє Спортивка.

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33-річний футболіст приєднається до "синьо-золотих левів" у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Васін – вихованець Чорноморця, за який виступав тричі у своїй кар'єрі (востаннє – саме під керівництвом нинішнього наставника Львова Олега Дулуба). Встиг пограти також за білоруську Белшину, Карпати, Маріуполь, кам'янську Сталь, Ворсклу, Інгулець та литовську Йонаву.

Останнім його клубом був Кривбас, який він передчасно покинув влітку 2022-го після приходу Юрія Вернидуба і з того часу залишався без команди. Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.

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