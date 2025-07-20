Екс-форвард Інтера Марко Арнаутовіч обрав варіант з продовженням кар'єри в чемпіонаті Сербії. Як інформує Sky Sport Italia, Марко підпише контракт з Црвеною Звездою на правах вільного агента. Він буде заробляти 2,5 млн євро на рік. Таким чином, він стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії країни.

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У минулому сезоні Црвена Звезда впевнено виграла чемпіонат Сербії. Столична команда набрала 100 очок, випередивши на 27 балів Партизан, який посів друге місце. Спонсором клубу є російська компанія Gazprom, а самі "червоно-білі" часто грають товариські матчі з російськими клубами.

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