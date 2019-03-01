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Екс-форвард Дніпра продовжить кар'єру в Індонезії

13:08 315 Читать на русском
Екс-форвард Дніпра продовжить кар'єру в Індонезії
Євген Бохашвілі / фото: Є. Кравс

Український нападник Євген Бохашвілі найближчим часом підпише контракт із клубом ПСС.

Євген та індонезійський клуб вже узгодили деталі майбутнього переходу. Сьогодні українець повинен прилетіти до Індонезії та підписати контракт з ПСС, пише Sport.ua.

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В новий клуб Бохашвілі перейде на правах вільного агента, статус якого отримав в грудні минулого року після виходу з Мінська. Зазначимо, форвард є вихованцем Дніпра, за першу команду якого він зіграв 4 матчі.

ПСС за підсумками минулого сезону завоював путівку до елітного дивізіону чемпіонату Індонезії, де і зіграє у поточному році.

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Теги
Світ Євген Бохашвілі Євген Бохашвілі Дніпро Дніпро Трансфери Українці за кордоном
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