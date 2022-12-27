Екс-форвард Дніпра може піти на підвищення в Серії А
Нападник Верони Нікола Калініч має шанс змінити клубну прописку під час зимового вікна.
Агент 33-річного хорвата запропонував свого клієнта Лаціо, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
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"Орли" планують відпустити Ведата Мурікі, тому доведеться шукати нового дублера для Чіро Іммобіле. Калініч зі своїм досвідом і скромними запитами цілком підходить на роль запасного форварда. У поточному сезоні ветеран провів за Верону 10 матчів, в яких відзначився 3 голами та одним асистом.
Нагадаємо, свого часу Калініч відіграв 5 сезонів за Дніпро і навіть забивав у фіналі ЛЄ 2014/15 проти Севільї (2:3).
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