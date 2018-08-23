Екс-форвард Дніпра Матеус привітав з Днем Національного прапора України

Колишній бразильський нападник Дніпра Матеус привітав українців з Днем Національного прапора.

"Сьогодні його день – прекрасного прапора України. Вітаю, люблю вас дуже сильно", – написав Матеус у своєму профілі в Інстаграм.

Екс-форвард Дніпра Матеус освоївся в українському селі

Нагадаємо, що бразилець 5 років провів в Україні, де захищав кольори Дніпра, за який провів 157 матчів і забив 49 голів.