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Екс-форвард Дніпра Матеус привітав з Днем Національного прапора України

22:01 363 Читать на русском
Екс-форвард Дніпра Матеус привітав з Днем Національного прапора України
Матеус / фото із соцмереж

Колишній бразильський нападник Дніпра Матеус привітав українців з Днем Національного прапора.

"Сьогодні його день – прекрасного прапора України. Вітаю, люблю вас дуже сильно", – написав Матеус у своєму профілі в Інстаграм.

Екс-форвард Дніпра Матеус освоївся в українському селі

Нагадаємо, що бразилець 5 років провів в Україні, де захищав кольори Дніпра, за який провів 157 матчів і забив 49 голів.

Hoje é o dia dela a linda bandeira da Ucrânia parabéns amo muito

Допис, поширений M_10 ️ (@matheus_10_99)

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