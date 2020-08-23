Екс-форвард Динамо перейшов у клуб бразильської Серії В

Колишній нападник Динамо Гусмао Гільєрме перейшов в Амеріка Мінейру, повідомляє офіційний сайт "кролів".

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31-річний форвард виступатиме у футболці клубу бразильської Серії В на правах вільного агента до лютого 2021 року. Останньою командою Гільєрме був Флуміненсе, в якому він виступав на правах оренди з Корінтіанса.

Нагадаємо, в Україні бразилець відомий виступами за Динамо: до київської команди він перейшов у лютому 2009 року з Крузейро за 5 млн євро. Вже за півроку, у серпні, він відправився у річну оренду в московський ЦСКА, а згодом за 6 млн євро повернувся на батьківщину – в Атлетіко Мінейро. За Динамо в УПЛ провів 11 поєдинків, в яких забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.

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