Начвухсліга Німеччини

Уніон Берлін U-19 – Ерцгебірге Ауе U-19 – 2:0

Голи: Кюлінг, 47 – Богданов, 64 (пен.)

Юніорська команда Уніона Берлін продовжує зміцнювати своє лідерство в Начвухслізі, здобувши важливу перемогу над Ерцгебірге Ауе з рахунком 2:0.

Головною зіркою матчу став українець Дмитро Богданов, який не тільки заробив пенальті, а й реалізував його, забезпечивши другий гол для господарів і фактично закріпив переможний результат.

Екс-гравець київського Динамо у серпні приєднався до берлінського клубу і вже встиг адаптуватися. У шести матчах він забив десять голів. В останніх пʼяти зустрічах Дмитро не йде з поля без забитого м'яча.

