Лукаш Теодорчик, який виступає за Віченцу в Серії Б, поклав кінець тривалій гольовій засусі.

У матчі 28-го туру другого дивізіону Італії польський форвард вразив ворота Тернани на 45-й хвилині. Це перший гол колишнього нападника Динамо у поєдинку чемпіонату за останні три роки.

Зубков з прапором України зірвав овації фанатів Ференцвароша на очах у російського тренера

Востаннє Теодорчик відзначався ще 17 лютого 2019 року в поєдинку Удінезе – К'єво. Рік тому Лукаш забив за Шарлеруа, але це трапилося в матчі Кубка Бельгії. Свого часу 30-річний поляк доволі успішно виступав за київське Динамо, забивши 16 голів у 42-х матчах, після чого перейшов у Андерлехт.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь Віченци, яка все ще перебуває в зоні вильоту (18 місце, 21 очко).

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни