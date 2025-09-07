Ілля Шкурін приєднався до Легії рік тому, перейшовши зі Сталі (Мелець). Білорус обійшовся столичному клубу в 1,2 мільйона євро, і на нього покладалися великі надії. На жаль, сезон видався для гравця непростим. Він, звичайно, не розкрив весь свій потенціал, хоча і забив важливі голи, наприклад, у фіналі Кубка Польщі проти Погоні.

Екс-форвард Динамо вдруге не зміг поїхати на виїзний матч єврокубка – клуб знав про цю проблему до підписання контракту

Вже деякий час ходять чутки, що Легія шукає нового нападника, що може обернутися для Шкуріна серйозними проблемами. Яскравим підтвердженням цього є його відсутність у заявці на Лігу конференцій.

Як інформує польський портал Goal, Катовіце заплатить за нього 400 тисяч євро. Це базова ціна, до якої можуть бути додані різні бонуси. Але це ще не все. У контракті прописаний відсоток від майбутньої вартості білоруса в Легії. За даними джерела, він становить від 25 до 30 відсотків.

Раніше Легія двічі не змогла заявити Шкуріна на гостьові матчі в єврокубках через його прострочений паспорт Білорусі і побоювання наслідків за виступи проти режиму Лукашенка.

