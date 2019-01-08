Екс-форвард Динамо Воронков переїхав у чемпіонат Сінгапура – там вже виступає українець

Форвард Андрій Воронков, який пограв за цілий ряд клубів УПЛ, виступатиме за ДПММ з Брунея, де грає форвард Володимир Прийомов.

ДПММ на своєму офіційному сайті повідомив про перехід білоруського нападника Андрія Воронкова. Деталі контракту не повідомляється.

Сілас: Кайрат зробив пропозицію Зорі, але не знаю, як усе вийде

Білорус більшу частину кар'єри провів в УПЛ у складі Оболоні, Кривбаса, Карпат, Металурга З та Динамо. У 2018 році виступав на батьківщині за Городею.

У складі брунейського клубу вже грає український хавбек Володимир Прийомов. У сезоні-2018 він забив 18 голів у 22 матчах чемпіонату Сінгапура.

"Здоров'я мого батька підірвала критика з московських кабінетів". Валерій Лобановський, яким ми його не бачили