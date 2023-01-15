Екс-форвард Динамо відреагував на чергові обстріли міст України з боку Росії
Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Кравець не зміг оминути увагою обстріли Дніпра.
"Немає жодного росіянина, який не має відношення до цього. Ви всі сміття, яке не заслуговує на життя", – на емоціях написав Кравець у своєму Instagram.
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Зауважимо, що 14 січня, росіяни масово обстріляли ракетами українські міста. Дуже сильно постраждав Дніпро, де ракета влучила в жилий будинок. Наразі відомо про 5 загиблих та 27 поранених.
Додамо, що Кравець цієї зими залишився без клубу – українець покинув турецький Сакар'яспор в січні. Артем провів за команду 7 матчів у цьому сезоні, проте не відзначався результативними діями.
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