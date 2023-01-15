"Немає жодного росіянина, який не має відношення до цього. Ви всі сміття, яке не заслуговує на життя", – на емоціях написав Кравець у своєму Instagram.

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Зауважимо, що 14 січня, росіяни масово обстріляли ракетами українські міста. Дуже сильно постраждав Дніпро, де ракета влучила в жилий будинок. Наразі відомо про 5 загиблих та 27 поранених.

Додамо, що Кравець цієї зими залишився без клубу – українець покинув турецький Сакар'яспор в січні. Артем провів за команду 7 матчів у цьому сезоні, проте не відзначався результативними діями.

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