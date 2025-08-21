Колишній нападник Динамо Ілля Шкурін не поїхав у складі Легії на виїзний матч кваліфікації Ліги конференцій з Хіберніаном.

Коли у вівторок вдень Легія оголосила склад на матч плей-офф Ліги конференцій проти шотландського Хіберніана, вболівальники задавалися питанням, чому в складі відсутній білоруський нападник Ілля Шкурін. У справі розбирався, зокрема, журналіст Якуб Польковскі (Meczyki.pl), який звернув увагу на наявність у складі Кайрата на матч у Глазго проти Селтіка росіянина Єгора Сорокіна та білоруса Олександра Мартиновича.

Екс-форвард Динамо не поїде на матч Ліги Європи – лідер команди боїться змови Лукашенка з владою іншої країни

Спортивний директор казахстанського клубу пояснив, що всі гравці отримали в'їзні візи до Шотландії, оскільки заявки почали подавати ще до матчу-відповіді зі Слованом з Братислави. Процес був організований, зокрема, міністром спорту Казахстану та УЄФА.

Шкурін не поїхав до Шотландії через відсутність паспорта. У його випадку процедура отримання візи була б набагато довшою, інформує Gol24.

"Він не може отримати новий, тому що [президент Білорусі] Лукашенко заборонив іноземним дипломатичним представництвам видавати візи і паспорти. Ілля не може повернутися в країну з політичних причин. Однак у нього є документ, що дає право на поїздки по Європейському союзу", – пояснив Польковскі.

"До підписання контракту з Легією у Шкуріна залишалося ще півроку дії паспорта, і він не піде в білоруське посольство, щоб отримати новий. Перед підписанням Шкуріна Легія думала, як клубу бути з цією ситуацією. Було ясно, що виникнуть проблеми, але в кінцевому підсумку боси клубу вирішили підписати контракт", – додав під публікацією Польковскі головний редактор видання Meczyki Томаш Влодарчик.

Раніше Шкурін не їздив з Легією в Казахстан на матч з Актобе через побоювання арешту режимом Лукашенка.

