Екс-форвард Динамо, Таврії та Металурга Д Аді змінив клуб у США

Нападник Фанендо Аді, який раніше виступав в Україні, перейшов з Портленд Тімберс у Цинциннаті.

Цинциннаті на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нігерійського форварда Фанендо Аді.

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Футболіст з зими 2011 по літо 2012 року виступав в УПЛ, де провів по півроку в донецькому Металурзі, Динамо та Таврії.

У 2014 році перейшов до складу Портленд Тімберс, з яким ставав переможцем МЛС. Загалом за цей клуб нігерієць провів 144 матчі та забив 60 голів.

Як повідомляють американські ЗМІ, сума трансферу склала 725 тисяч євро.

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