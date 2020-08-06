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Екс-форвард Динамо та Дніпра став спортивним директором клубу Крилья Совєтов

06:00 - Читать на русском
Екс-форвард Динамо та Дніпра став спортивним директором клубу Крилья Совєтов
Сергій Корніленко / фото з відкритих джерел

Білоруський нападник Сергій Корніленко відтепер працюватиме на адміністративній посаді в Росії.

37-річний екс-нападник Динамо та Дніпра призначений спортивним директором Крильєв Совєтов, у яких раніше працював асистентом головного тренера. За словами Корніленка, така пропозиція стала для нього несподіванкою, інформує офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, білоруський форвард провів 9 матчів за першу команду Динамо в сезоні 2003/04 та став чемпіоном України під керівництвом Олексія Михайличенка. З київського клубу перейшов у Дніпро, після чого переїхав до Росії, де виступав за Томь, Зеніт, Рубін та Крилья Совєтов. Завершив кар'єру влітку минулого року та увійшов у тренерський штаб першої команди.

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Динамо Динамо Сергій Сергій Корніленко Дніпро Дніпро Крилья Совєтов Крилья Совєтов Росія
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