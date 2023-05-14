"В чому головна проблема Динамо в цьому сезоні? Не існує однієї проблеми в тому, що відбувається. Найголовніша – це війна. Я дуже переживаю, що "біло-сині" не на своєму місці і знаю, що всі в команді переживають так само.

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Але я розумію, що це можливо виправити тільки важкою працею і новими ідеями. Це потрібно зробити якомога швидше, і сподіваюся, що буде зроблено", – написав Кравець у своєму Instagram.

Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри футболіста 29 січня 2023 року. За свою кар'єру Артем встиг пограти в Динамо (вихованцем якого він є) та київському Арсеналі, німецькому Штутгарті, іспанській Гранаді, турецьких Кайсеріспорі, Коньяспорі та Сакар'яспорі. Відзначимо, що кияни посідають четверте місце в УПЛ, ганебно вилетівши з Ліги Європи.

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