Український нападник Владислав Кулач розповів, чому так і не зміг повністю розкритися в азербайджанській Зірі.

"Наразі нічого не планую, поки що розглядаю варіанти. Ще і тижня не минуло після завершення сезону, хочеться спершу трішки відпочити, а потім вже думати.

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Для Зіри – це дуже хороший результат. Ми друга команда в Азербайджані, поступаємося лише Карабаху, тому сезон для команди видався успішним.

Щодо мене, то звичайно, що хотілося б краще. Мікротравми завадили бути у тій формі, що планував. Але якщо оцінювати загалом, то вийшов непоганий сезон як для мене, так і для колективу", – сказав Кулач у коментарі Українському футболу.

До слова, Владислав у минулій першості провів за Зіру 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи. Transfermarkt оцінює 31-річного форварда у 500 тисяч євро.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 Кулач у складі Ворскли став найкращим бомбардиром УПЛ, записавши до свого доробку 15 голів.

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