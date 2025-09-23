Нападник Уніон Берлін U-19 Дмитро Богданов примножує свої результативні дії в сезоні, забиваючи голи за свою команду.

Дмитро Богданов підкорює молодіжну Бундеслігу, вдало виступаючи за Уніон Берлін. У матчі проти однолітків з Берлінера українець оформив другий хет-трик в сезоні.

Українець відзначився другим хет-триком за сезон у чемпіонаті Німеччини – має божевільну статистику

Екс-гравець київського Динамо у серпні приєднався до берлінського клубу і вже встиг адаптуватися. У п'яти матчах він забив дев'ять голів. В останніх чотирьох зустрічах Дмитро не йде з поля без забитого м'яча.

Варто зауважити, що Уніон Берлін U-19 очолює турнірну таблицю групи C з 19 балами. Найближчий переслідувач відстає на три пункти.

