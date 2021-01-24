34-річний нападник став гравцем аргентинського Росаріо, повідомляє офіційний Twitter клубу. За неофіційними даними контракт з Рубеном розрахований на один рік.

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Цікаво, що лише у серпні Марко заявляв, що бере паузу та не гратиме до кінця 2020 року, пояснивши це сімейними обставинами. Але все ж на початку 2021-го вирішив повернутись до виступів за рідний клуб.

Зауважимо, свого часу Рубен грав у Динамо (з 2012 по 2016 роки), здебільшого виступаючи в орендах. Аргентинець встиг провести за киян лише 15 матчів, відзначитися голом та асистом.

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