Екс-форвард Динамо повернувся у рідний клуб – у серпні він оголосив про призупинення кар'єри
Колишній гравець киян Марко Рубен знову відчує атмосферу футболу.
34-річний нападник став гравцем аргентинського Росаріо, повідомляє офіційний Twitter клубу. За неофіційними даними контракт з Рубеном розрахований на один рік.
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Цікаво, що лише у серпні Марко заявляв, що бере паузу та не гратиме до кінця 2020 року, пояснивши це сімейними обставинами. Але все ж на початку 2021-го вирішив повернутись до виступів за рідний клуб.
Зауважимо, свого часу Рубен грав у Динамо (з 2012 по 2016 роки), здебільшого виступаючи в орендах. Аргентинець встиг провести за киян лише 15 матчів, відзначитися голом та асистом.
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